Lucía Ferreira: «Tenía que meter mi impronta, me busque en un nuevo rol»

La banda de rock uruguayo La Tabaré , se estará presentando el viernes 12 y el sábado 13 de julio a las 20.30 hrs en la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre para presentar su nuevo espectáculo «El comfort de los esclavos». Debido al ultimo disco de la banda (Blues de los esclavos de ahora) y apostando más a lo teatral, La Tabaré junto a Federico Guerra y su grupo teatral Cretino crean este show.

Por este motivo Lucía Ferreira actual vocalista de La Tabaré fue entrevistada en el programa Panorama 1410 y nos contó: «este espectáculo tiene una impronta distinta a la de boliche o simplemente banda de rock & roll que nos encanta,pero en este caso queremos apelar más a lo teatralizado, va a haber un montón de actores a cargo de Federico Guerra, quien va a dirigir todo lo teatral».

Lucía también nos cuenta como lleva estos 5 años en La Tabaré,»muy bien e aprendido mucho de mi y por supuesto que en lo artístico también, antes de entrar a La Tabaré con 15 años seguía a la banda en esa época estaba Mónica Navarro» , agregó » cuando empezas algo nuevo decís que divino, pero internamente tenes un montón de inseguridades,ahora no me siento igual que cuando entre, me di cuenta que estaba bueno inspirarse en las anteriores vocalistas pero tenía que meter mi impronta, me busque en un nuevo rol» , afirmó Lucía.

