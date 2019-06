Zimarioff:»No sirve aumentar las penas,sino se cumplen»

El ex ministro de la Corte Electoral y precandidato por el partido colorado en la lista «Opción Protagonista» Edgardo Martínez Zimarioff visitó los estudios de Lacatorce 10 y fue entrevistado por el programa Panorama 1410. El precandidato habló de su campaña política , que tiene como titulo «Disfrutar la vida» , Zimarioff se refiere con esto a un estado que este a servicio de las personas, un estado que permita a la gente vivir con tranquilidad y esto viene del espíritu batllista.

Zimarioff también consultado por el tema seguridad y respondió,»el 80% de los delincuentes que salen vuelven a delinquir , porque no tienen salida laboral, de que vale aumentar las penas , sino se cumplen» afirmó . También se le pregunto al precandidato sobre la reaparición Sanguinetti dentro del partido político «El es bienvenido en el partido porque ha hecho crecer la intención de voto , pero tiene cierta limitación no es el candidato de todos , hay mucha gente que se le resiste y que piensan que no es apropiado votar a una persona mayor».

Nota Completa: