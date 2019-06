Cosse: «Que Sanguinetti haya dicho que en su primer gobierno la búsqueda de desaparecidos «no era una prioridad» es una vergüenza»

La precandidata por el Frente Amplio Carolina Cosse, fue entrevistada en el programa Panorama 1410 de cara a las elecciones internas de este mes,hablando de diversos temas, como el apoyo a los jóvenes a terminar el ciclo básico, lo que propone la izquierda, lo que significa para ella la imagen de José Mujica y puntualmente señaló que, » este 30 de junio se empieza a definir un partido importante , por lo tanto no hay que votar envases».

Cosse fue consultada por la polémica que giro en torno a ciertos dichos que giran en torno a su imagen,»si me atacan personalmente dice más sobre la otra persona ,que de mi».También se le pregunto a la precandidata sobre si Uruguay esta preparado para recibir una presidenta mujer a lo que contestó, » Si,Uruguay está preparado para recorrer una transformación más profunda y lo necesita, el mundo a cambiado muchísimo, por lo cual nuestro país necesita tener un camino de transición para seguir generando oportunidades».

La ex ministra también hizo referencia a los dichos del ex presidente Julio María Sanguinetti, quien dijo que la búsqueda de desaparecidos en su primer gobierno no fue una prioridad, a lo que Cosse contestó,»que Sanguinetti haya dicho eso es una vergüenza, estoy convencida de que tenemos que sacarnos de arriba la impunidad y quiero poner en el centro ese tema».

Nota Completa: