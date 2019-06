Antía: «en el interior Sartori sigue verde»

El precandidato por el Partido Nacional e intendente de Maldonado Enrique Antía fue entrevistado por el programa Panorama 1410, de cara a las internas,dijo que «la campaña se pone al rojo en estos 15 días que quedan» y agregó «aún no estaba muy proactivo en vista a una campaña política, pero que recién ahora esta empezando a tomar posición».

Antía también fue consultado por la candidatura a Vicepresidente de Eber Da Rosa, por lo cual respondió, «Da Rosa tiene todas la condiciones para ser Vicepresidente , sería un buen candidato por toda su experiencia jurídica, en el senado, de diputación , de gobierno en la parte ejecutiva y su vez una visión del país», el precandidato agregó también, «Da Rosa tiene algo que le falta a muchos dirigentes que es ser hombre de encuentro y de acercamiento , siempre a tenido acuerdos con todos los sectores políticos «.

El intendente de Maldonado también respondió sobre que piensa de la imagen de Juan Sartori en el Partido Nacional,»en el interior la imagen de Sartori es verde, no tiene presencia, en casi ningún lugar del interior, no sé en el área metropolitana». Consultado sobre los dichos de Sartori en cuanto a la existencia de una especie de complot para dejarlo fuera, dijo, » eso es puro verso, tal vez él no se da cuenta que esta quedando fuera y larga eso para ponerse en el papel de victima,para mi eso es claramente una estrategia, afirmó Enrique Antía.

